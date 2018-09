ČNB by mohla letos ještě dvakrát zvýšit úrokové sazby, uvedl Rusnok

Česká národní banka (ČNB) by do konce letošního roku mohla ještě dvakrát zvýšit své úrokové sazby. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Bankovní rada ČNB začátkem srpna zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta. Podle Rusnoka by se další zvýšení úroků mohlo uskutečnit již tento měsíc.