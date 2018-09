ČTK

Babišová odstoupila z představenstva na vlastní žádost 23. května. Důvod rezignace společnost Imoba na dotaz deníku E15 nesdělila. Dva týdny předtím Úřad Regionální rady regionu Střední Čechy vyzval Imobu, aby dotaci na Čapí hnízdo dobrovolně vrátila. Firma tak učinila na konci června.

Imoba je součástí skupiny SynBiol. Jediným akcionářem SynBiolu byl do loňského února Babiš. Kvůli zákonu o střetu zájmů tehdy vložil akcie SynBiolu spolu s akciemi holdingu Agrofert do svěřenských fondů. Imoba v minulosti patřila pod Agrofert, Čapí hnízdo koupila v roce 2013.

Čapí hnízdo Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Podle právníka Aleš Rozehnala z advokátní kanceláře Rozehnal & Kuchař na systému volby nástupce Babišové záleží, jestli bude mít Babiš šanci Imobu dál ovládat.

„Pokud by totiž měl Andrej Babiš nějaký vliv na jeho výběr a následnou volbu, byl by stále ovládající osobou korporace. Pak by ale nesplnil podmínku stanovenou v zákoně o střetu zájmů,” sdělil deníku Rozehnal. Statuty Babišových svěřenských fondů nejsou veřejné.