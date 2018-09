Trump varoval, že má připravena cla na další čínské zboží

Americký prezident Donald Trump by mohl již brzy uvalit dříve ohlášená cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do Spojených států dosahuje 200 miliard dolarů (4,4 biliónu Kč). Trump v pátek navíc upozornil, že má připravena i cla na další čínské zboží, jehož roční dovoz činí 267 miliard dolarů (téměř šest biliónů Kč). Novými cly by tak mohl být zatížen prakticky veškerý dovoz z Číny do USA, napsala agentura Reuters.