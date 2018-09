bož, Novinky, ČTK

Na dvoudenní konferenci do Pekingu dorazili prezidenti a premiéři téměř ze všech zemí afrického kontinentu. Summit se koná jednou za tři roky, naposledy v roce 2015 v jihoafrickém Johannesburgu.

Podle Si Ťin-pchinga bude nový šedesátimiliardový balíček zahrnovat 15 miliard dolarů ve formě přímé pomoci, bezúročných a zvýhodněných půjček, úvěry ve výši 20 miliard dolarů, speciální čínsko-africký rozvojový fond v hodnotě deseti miliard dolarů a speciální fond pro dovoz z Afriky v hodnotě pěti miliard dolarů. Čína bude také podle prezidenta pobízet čínské firmy, aby investovaly v průběhu příštích tří let na africkém kontinentu nejméně deset miliard dolarů.

Afrika je stále závislejší na Číně



Vládní dluhy z čínských bezúročných půjček, které mají být splaceny do konce roku 2018, budou chudým africkým zemím odepsány, sdělil prezident. Dále konstatoval, že Čína plánuje iniciativy v osmi oblastech, včetně poskytnutí 147 miliónů dolarů na potravinovou pomoc, a vyslání 500 zemědělských expertů do Afriky. Čína by měla rovněž poskytnout stipendia či školení.

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že mnohé kritické hlasy varují před přílišným zadlužováním afrických zemí, jež se tak stávají na Číně stále závislejšími. I před třemi lety na tomto summitu Čína zemím nabídla úvěry a další pomoc v celkovém objemu 60 miliard dolarů (1,33 biliónu korun).

Varovný příklad Srí Lanky



Jako varovný příklad se uvádí Srí Lanka, jež v prosinci 2017 musela čínskému státnímu podniku poskytnout práva na využívání přístavu v Hambantotě, protože nebyla s to Pekingu splácet poskytnuté vysoké půjčky.

Přístav má pro Čínu velký strategický význam k vzhledem k jeho malé vzdálenosti od Indie a poloze na jedné z významných obchodních stezek, podotkl Frankfurter Allgemeine Zeitung.

V Africe se velká rizika spojená s miliardovými čínskými půjčkami týkají Zambie, Džibutska a Konga. V Džibutsku tvořily úvěry od Pekingy celkem 77 procent dluhové zátěže státu. Džibutsko je klíčové pro projekt Nové Hedvábné stezky. Z džibutského přístavu vede železnice do hlavního města Etiopie Addis Abeby.