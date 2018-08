Redakce Práva a Novinek natočily šest mostů na silnicích první třídy, jež jsou podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v havarijním stavu. Jde o most v mostecké Souši, dále o most před obcí Chotěšov u Rakovníka, most před Brankou u Opavy,... Celý článek Kterých šest českých mostů je v havarijním stavu? Podívejte se na ně »