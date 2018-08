bož, Novinky

Podle Malmströmové by nemělo jít o „restartování“ jednání o dohodě o transatlantickém partnerství (TTIP), které zkrachovalo, ale dohodu poněkud menšího rozsahu.

EU by chtěla zrušit všechna cla na dovoz průmyslového zboží z USA. „Uvedli jsme, že jsme připraveni jako Evropská unie nastavit nulová cla na veškeré průmyslové zboží z USA, samozřejmě za předpokladu, že USA udělají totéž, takže to bude na reciproční bázi,“ nechala se Malmströmová slyšet v Evropském parlamentu.

„Jsme připraveni snížit na nulu i naše cla na dovoz automobilů, pokud USA udělají totéž,“ dodala s tím, že by to bylo pro obě strany ekonomicky výhodné.

EU by měla okamžitě zrušit celý celní sazebník, jenž čítá přes 13 tisíc položek Martin Pánek, Liberální institut

„Ochota EU snížit cla Spojeným státům na nulu u průmyslových výrobků je chvályhodná,“ sdělil Novinkám ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

„Povinná reciprocita ale nedává ekonomický smysl. EU by měla okamžitě zrušit celý celní sazebník, jenž čítá přes 13 tisíc položek, a to nejenom pro USA, ale pro všechny země na světě,“ dodal s tím, že takový krok by pomohl evropským občanům.

Cla na dovoz aut v EU a USA Dovoz osobních automobilů v EU podléhá dosud vyšším clům než v USA. Americké automobilky dovážející do EU platí u všech typů aut přirážku ve výši 10 procent. Evropské automobilky při dovozu do USA platí u osobních vozů jen 2,5 procenta, nicméně u dodávek a SUV již teď platí 25 procent.

Americký prezident Donald Trump opakovaně hrozí uvalením 25procentního cla na dovoz aut z EU. Podle ekonomů by opatření mohlo ohrozit necelého půl procenta českého HDP. [celá zpráva]

Na druhé straně jindy hovořil o tom, že je ochoten se bavit o oboustranném zrušení všech cel.