Rudolf Voleman, Právo

Jak jste se dozvěděl o tom, že Doubský most bude třeba zbourat a jeho obnova se protáhne o rok?

Dozvěděl jsem se to ve středu odpoledne z našich interních zdrojů, v rámci našeho odboru mi to přišlo jako informace. Od ministra dopravy jsem se to dozvěděl ve čtvrtek ráno, když mi volal, ale asi na základě dopisu, který jsem mu večer poslal.

Jak na dopis ministr reagoval?



On se omlouval, snažil se mi vysvětlit, že bourání mostu je nezbytné, což já na jedné straně chápu, na druhou stranu si stále myslím, že někdo musel udělat fatální chybu při přípravě té rekonstrukce.

Nájezd na Doubský most ve směru od Tašovic je překopaný.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Hlavně se tam nic nedělo pět měsíců, což on obhajoval prováděním diagnostiky, ale my jsme od začátku říkali, ať tam nechají průchod pro pěší, co to bude technologicky možné. Tehdy to bylo odmítnuto a dneska se ukazuje, že celé léto tam mohli lidé bez problémů chodit.

Jak ministr reagoval?



Říkal, že to prověří. Co je ale nyní pro mne podstatné, že už zadal pověření, aby byla vystavěna provizorní lávka pro pěší. To je pro mě nyní to úplně nejzásadnější.

Primátor Karlových Varů Petr Kulhánek

FOTO: Magistrát města Karlovy Vary

Na opravu Doubského mostu jsme na příští rok měli navázanou opravu Dvorského mostu, který je rovněž poškozený, tak mi přislíbil, že pokud bude třeba nějaká jeho sanace, aby přežil příští rok, když se nemůžeme pustit do jeho opravy, tak že se na tom bude podílet ministerstvo dopravy nebo ředitelství silnic a dálnic.

Reagoval ministr Ťok na požadavek města, aby po ukončení rekonstrukce Doubského mostu stát nechal zrekonstruovat povrchy objízdných tras?

Na to nijak nereagoval, ale já předpokládám, že mi dá nějaké písemné stanovisko ke všem požadavkům města. Včetně omluvy karlovarským lidem, protože to je také podstatné.

Uzavřený Doubský most v Karlových Varech.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Vysvětlil ministr Ťok, jak chce při dnešních termínech pro vyřízení administrativy za jediný rok nechat vypracovat novou projektovou dokumentaci, získat s ní stavební povolení, vybrat bez problémů dodavatele stavby, zdemolovat stávající most a dokončit stavbu nového do konce příštího roku?



Vysvětlil mi to tak, že okamžitě zadal projektování, aby se naprojektovalo do konce roku, mohlo se vyhlásit výběrové řízení a bylo hotové se začátkem jarní stavební sezóny, aby se mohlo stavět. To je to, co mi zrekapituloval. Já jsem velmi, velmi obezřetný k tomuto harmonogramu, protože vím, jak to chodí.