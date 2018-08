tov, Novinky, Právo

Vytvoření společného podniku DPP a skupiny Penta prosazovala primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Podle nich i vedení DPP by to pomohlo urychlit přípravy stavby trasy metra D a výkup pozemků. Penta měla mít ve společném podniku podíl 51 procent.

Projekt kritizovali zástupci Trojkoalice a komunisté. Upozorňují zejména na údajnou netransparentnost podniku. Kolínská na Twitteru napsala, že podnik hrozil odklonit miliardy veřejných peněz k developerovi.

#Megatunel jménem #SpolečnýPodnik k výstavbě metra D, který hrozil odklonit miliardy veřejných peněz developerovi #Penta, jsme právě na radě hlavního města NESCHVÁLILI!!!



Nejlepší zpráva pro Prahu za poslední dobu.#JointVenture #MetroD — Petra Kolínská (@petrakolinska) August 28, 2018

Hlavním cílem společného podniku měl být podle Krnáčové výkup pozemků potřebných pro stavbu metra. Někteří vlastníci za ně požadují mnohonásobně vyšší ceny, než Praha může zaplatit. Město by mělo vykupovat za odhadní ceny. Právě tomu mohla pomoci většinová účast Penty, developer by pozemky mohl vykoupit za tržní ceny.

Mapa pražského metra včetně připravované trasy z Písnice do Vysočan.

FOTO: Novinky.cz s použitím Mapy.cz

Tento argument však podle právničky a jedničky STAN do podzimních komunálních voleb Hany Marvanové padl se schválením zákona o liniových stavbách. Tento zákon od září umožní de facto vyvlastnit potřebné pozemky pro stavbu takovéto stavby a cena se bude řešit až následně.

Trasa linky metra D z Písnice na náměstí Míru má být dlouhá téměř 11 kilometrů. Náklady na její výstavbu se odhadují kolem 50 miliard korun. Stavba je rozdělena do několika etap. Jako první chce město postavit úsek z Pankráce do stanice Depo Písnice. Krnáčová dříve uvedla, že u Pankráce by se mohlo začít stavět už v roce 2019.