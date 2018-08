Vysoká teplota Dunaje ohrozila provoz jaderné elektrárny Paks

Nízká hladina a s tím související vysoká teplota vody Dunaje ohrozila provoz maďarské jaderné elektrárny Paks na jihu Maďarska. Voda Dunaje slouží k chlazení elektrárny a pokud by došlo k ohřátí vody ještě o dvě desetiny stupně, způsobilo by to odstávku atomové elektrárny, která dodává více než polovinu spotřeby elektrické energie.