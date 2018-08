tov, Novinky, ČTK

„V případě budoucího rozhodnutí o dostavbě jaderných elektráren v ČR bude korejská účast ve výběrovém řízení vítána," řekla Nováková. Ministerstvo průmyslu (MPO) dále uvedlo, že padesátimiliónová Jižní Korea se z hlediska zahraničního obchodu řadí mezi nejdůležitější mimoevropské obchodní partnery ČR.

„Vzhledem k tomu, že Jižní Korea má bohaté zkušenosti s rozvojem a využíváním jaderné energie, spolupráce obou zemí v této oblasti je do budoucnosti přínosná. V současné době je v Korejské republice v provozu více než dvacet jaderných reaktorů, které pokrývají obdobně jako v ČR okolo 30 procent energetické produkce země," dodalo MPO.

Podle rezortu je příprava výstavby nových bloků pro jaderné elektrárny v Česku jednou z priorit energetické politiky vlády. Jednání, které proběhlo v pátek v budově MPO v Praze, se účastnila mimo jiné i šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková v pátek jednala s generálním ředitelem jihokorejské společnosti Korea Hydro & Nuclear Power Jae Hoon Chungem.

O stavbu nového jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea, americký Westinghouse a právě jihokorejskou KHNP.

Rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje v ČR dlouhodobě brzdí nejasnosti o způsobu financování. Premiér Andrej Babiš (ANO) v nedávném rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že chce, aby rozhodnutí o financování nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany, která patří firmě ČEZ, padlo do konce letošního roku.

Agentura tehdy uvedla, že ČEZ odmítá investovat do nových elektráren bez určité formy státní podpory. Minoritní akcionáři společnosti se navíc bojí toho, že pokud by výstavbu nového bloku platil ČEZ, poškodil by je pokles ceny akcií firmy. ČEZ proto navrhl svoji transformaci, která by znamenala, že by se jaderné a konvenční zdroje oddělily od distribuce a takzvané nové energetiky. Tradiční zdroje jako uhlí a jaderná energie by zůstaly v rukách státu.

Podle Babiše je ČEZ dostatečně velký na to, aby mohl postavit nové jaderné reaktory bez toho, aby byl rozdělen. V rozhovoru zopakoval návrh, podle něhož by stavbu nového bloku měla zajistit dceřiná společnost ČEZ. Postup by měl být následující: zhodnocení aktiv Dukovan, jejich vložení do dceřiné společnosti, zahájení tendru na poskytovatele technologie, financování a možné vytvoření společného podniku. Stát by mohl být ručitel, pokud by se objevily problémy. Tým expertů by pak měl posoudit možnost, že by stát koupil divizi ČEZ, která by stavěla elektrárnu.