Bez igelitového obalu začal například okurky hadovky prodávat řetězec Makro, upozornil pořad A DOST! na televizi Stream.cz. „Je to především dáno tím, že v těchto vedrech se v obalech zapaří a hnije. Pokud zákazníci budou spokojení, tak bychom od používání plastových obalů úplně upustili,“ řekla mluvčí Makra Romana Nýdrle. Podle ní hrají roli ale i ekologické důvody.

„U velkých dodavatelských značek jsou naše možnosti omezené, i přesto s dodavateli pravidelně téma obalů a jejich dopadu na životní prostředí probíráme. Logicky se tedy zaměřujeme na zboží, kde to možné je. Jde především o ovoce a zeleninu a výrobky pod vlastní značkou. Velkou část ovoce a zeleniny prodáváme v baleních po bedýnkách či košících z papíru či materiálů na bázi dřeva,” upřesnila pro Novinky.

Tesco balí do igelitu zhruba třetinu okurek. Podle mluvčího Václava Koukolíčka totiž plast pomáhá chránit okurky před vysycháním a poškozením. Tesco ale také zvažuje, že od plastových obalů u okurek upustí nebo je nahradí jinými materiály. Nyní nahrazuje plastové vaničky u ovoce a zeleniny papírovými. Do sedmi let chtějí používat už jenom kompletně recyklovatelné nebo kompostovatelné obaly.

Podle mluvčí Lidlu Zuzany Holé v jejich obchodech nyní podrobně analyzují, kolik plastových obalů se na ovoce a zeleninu používá a zda je možné se bez nich obejít, aniž by to bylo na úkor čerstvosti. Postupně plánují objem plastových obalů snižovat.

„Společně s dodavateli hledáme jiný, šetrný způsob balení, který ale dokáže uchovat kvalitu a čerstvost podobným způsobem a nezvýší tak plýtvání potravinami,“ uvedla mluvčí obchodů Albert Barbora Vanko. Podobný trend odklonu od plastů hlavně kvůli ochraně životního prostředí následují i řetězce Penny a Globus.

Proti plastům brojí i Brusel



Řada zemí světa včetně Česka už dříve zakázala řetězcům dávat igelitové tašky zdarma. Evropská komise na jaře navrhla úplný zákaz jednorázových plastových příborů, nádobí, brček. Důvodem je hlavně ochrana mořských živočichů v oceánech, které plasty zaplavují, i snížení emisí vznikající při výrobě plastů.

Přehnané používání plastových obalů řetězci je často diskutovaným tématem na sociálních sítích. V Británii třeba lidé kritizovali, když Lidl začal prodávat loupanou cibuli v plastu. Obchody Marks & Spencer zase prodávaly v igelitu balené plátky květáku jako „květákový steak“. Výrobek vzbudil posměch a kritiku i kvůli vysoké ceně za balení, firma jej ze sortimentu zanedlouho vyřadila.

V posledních letech se v Evropě postupně hlavně v mladé generaci prosazuje životní styl „zero waste“, což lze volně přeložit jako život bez odpadů. I v Česku vznikly první obchody, které prodávají potraviny, ale i třeba drogistické zboží bez obalu. Lidé nakupují vážené výrobky do vlastních tašek, sklenic, nebo vratných kovových dóz.