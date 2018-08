bož, Novinky

„Můžeme potvrdit, že u našich vybraných obchodů dojde ke zkrácení provozní doby. K této změně jsme přistoupili z provozních důvodů,“ sdělil Novinkám mluvčí Teska Václav Koukolíček. Tesco má v řadě obchodů otevřeno až do půlnoci, v budoucnu by měly mít tyto prodejny otevřeno jen do 22 hodin.

„V těchto pozdních hodinách už není na obchodě příliš mnoho zákazníků. Zároveň jsme chtěli umožnit naším zaměstnancům dostat se domů dříve,“ dodal Koukolíček. Deník E15 naznačil, že zkracování otevírací doby může souviset s nedostatkem lidí na pracovním trhu.

Lidlu se osvědčily vyšší mzdy

Největší diskontní řetězec Lidl podle své mluvčí Zuzany Holé zkracování otevírací neplánuje. „V tuto chvíli žádné zkracování provozní doby našich prodejen nechystáme. Naše společnost již v minulosti upravila a zkrátila otevírací dobu prodejen,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí Kauflandu Iveta Dvořáková.

Lidlu se v rámci shánění nových zaměstnanců osvědčilo opakované zvýšení mezd. „Po březnovém navýšení mezd jsme zaznamenali zvýšený zájem o práci u naší společnosti a tento zájem přetrvává. Díky tomu nemáme až na výjimky žádný zásadní problém s nedostatkem zaměstnanců,“ doplnila za Lidl Zuzana Holá.

Německý diskont v Česku od března přistoupil k plošnému navýšení nástupních mezd pokladních a prodavačů o pětinu na 28 tisíc hrubého v celé republice s výjimkou Prahy, kde činí nástupní mzda kvůli specifickým podmínkám na pracovním trhu 29 143 korun. „Aktuálně nabízíme volné pozice pro doplnění konkrétních týmů o jednotlivé zaměstnance a vykrýváme také dovolené,“ dodala Holá.

Vyšší mzdy měly usnadnit získávání nových zaměstnanců i Tesku. „S navýšení mezd se nám daří přijímat nové zaměstnance, například ve srovnání s loňským rokem se nám podařilo přilákat o více než sto nových zaměstnanců více,“ řekl mluvčí Teska Koukolíček. Tesco od července zvýšilo mzdy v průměru o 17 procent, výši průměrné mzdy však řetězec neuvádí.

„Nízká míra nezaměstnanosti oproti předchozím obdobím je jev, kterému čelí zaměstnavatelé napříč trhem, stejně tak i my,“ připustila mluvčí Kauflandu Ivana Dvořáková.