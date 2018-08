tov, Novinky

Most přes údolí řeky Čch'-šuej u stejnojmenného města v provincii Kuej-čou má být důležitou dopravní spojnicí se sousední provincií Sečuán a součástí tzv. nové hedvábné stezky, důležité pro mezinárodní obchod. Most má být uvedený do provozu už příští rok.

Hlavní dvě závěsná lana jsou každé 1858 metrů dlouhé a složené z 338 ocelových kabelů. Dalších 12 kabelů na stavbě slouží pro zvedání stavebního materiálu.

Nosné pilíře jsou vysoké téměř 500 metrů. Dělníci se musí při stavbě řídit zvláštními bezpečnostními omezeními, aby nedošlo k pádu žádného předmětu z takové výšky a škodám na majetku a zdraví místních obyvatel či hospodářských zvířat.