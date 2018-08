Musk při převzetí Tesly počítá s penězi ze Saúdské Arábie

Zvažované převzetí Tesly do soukromých rukou by měl pomoci financovat saúdskoarabský fond, který nedávno koupil pět procent akcií společnosti. Vyplývá to z nového vyjádření zakladatele a ředitele Tesly Elona Muska.