Sto Čechů neodletělo v sobotu z Hurgady kvůli problému s letadlem

Lidé, kteří měli v sobotu odpoledne letět z Hurgady do Prahy s egyptským dopravcem AlMasria Airlines, se svého letu nedočkali. Cestovní kancelář Exim Tours je rozvezla do hotelů, odletět by měli v neděli. Marketingový ředitel Exim Tours Stanislav Zíma řekl, že šlo zhruba o sto lidí. Důvodem byl problém s letadlem.