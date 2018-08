ČTK

„Nemít nic, nebo mít 7000 pesos, které se dají utratit... Není to moc, ale zdá se mi to dobré,“ řekl Andrés Antila, když vycházel z Národní banky. Tam tento týden zamířili první zájemci o odškodnění.

Podle některých je ale suma nedostatečná. „Myslím, že je to málo, moc málo v poměru k tomu, kolik vydělali... My nic navíc nezískáváme, jen nám teď vracejí to, co nám vzali,“ řekl agentuře AFP spotřebitel Jonny Reye. Za vyplacené peníze si prý koupí toaletní papír.

Firma CMPC Tissue každému dospělému Chilanovi nebo cizinci s trvalým pobytem v zemi vyplatí do září 7000 pesos (asi 240 Kč). Vyplývá to z dohody, k níž loni dospěla se spotřebitelskými organizacemi a kterou letos v květnu potvrdil nejvyšší soud. Celkem jako kompenzaci vyplatí 150 miliónů dolarů (3,3 miliardy korun), spotřebitelské organizace původně požadovaly 510 miliónů dolarů.

Stanovená částka je ekvivalentem 78 procent jejích zisků za období 2001 až 2011. Právě v něm tato firma tvořila s konkurentem SCA Chile „kartel, který si dělil trh a určoval ceny“. Obě skupiny kontrolují dohromady 90 procent místního trhu s toaletním papírem. Firma SCA Chile dostala od soudu za kartel pokutu, její soudní kauza ale zatím není uzavřena.