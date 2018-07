Pavel Karban, Právo

Hodnota zakázky je zhruba 35 miliónů korun. „Takže to není zase až tak obrovské cenově, nicméně je to vstup na vysoce kvalitní trh, kde se požadují speciální hodnoty, jak rozměrové, tak zkoušky. Kdybych to přirovnal k autům, tak je to vstup mezi mercedesy,“ poukázal generální ředitel VHM Daniel Kurucz.

Výrobek má obří parametry. Průměr středového kruhu je 6,6 metru, délka je 9 metrů, výška je 8 a šířka 7,6 metru. Celková váha výrobku je 600 tun. „Jde o největší zařízení vyrobené naší firmou za posledních 18 let,“ ujistil generální ředitel.

Výroba dílů části magnetu se protáhla na dva a půl roku. Původně už měla být zakázka v Rusku, jenže poté, co VHM zasáhly finanční potíže, se výroba na nějakou dobu přerušila. „Naštěstí ty termíny byly takové, že to přímo nevadilo. A je také pravda, že tak unikátní kus ne každý umí vyrobit. Nakonec jsme to stihli v termínu, který zákazníkovi vyhovoval,“ řekl Kurucz.

Urychlovač z dílny VHM

FOTO: Pavel Karban, Právo

Spojený ústav jaderných výzkumů (Joint institute for Nuclear Research - JINR) je mezinárodní organizací zabývající se experimentálním a teoretickým výzkumem v oboru jaderné a částicové fyziky. Sídlo má v Dubně u Moskvy v Rusku, jeho rozpočet je zhruba 270 miliónů dolarů a zaměstnává asi 4,5 tisíce lidí. ČR je třetí nejvýznamnější plátce JINR, ročně platí 6 miliónů dolarů. V Dubně pracuje v současnosti takřka 40 zaměstnanců z ČR, z toho je polovina z doktorandského studia.

Vítkovická zakázka je určena pro nově budovaný komplex urychlovačů NICA. „Je to projekt za 400 miliónů dolarů, podílí se na něm všechny členské země,“ uvedl ředitel Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze Ivan Štekl.

Upřesnil, že výrobek z Vítkovic bude nosnou částí magnetu, který se vyrábí v Itálii. „Bude sloužit jako důležitá součást velkého magnetu, kterému se říká MPD Detektor. Ten bude mít statisíce detektorů, které budou sloužit ke studii toho, jak se chová hmota, když ji hodně natěsníte,“ popsal pro laiky.

Podle Jaroslava Havránka, manažera VHM pro speciální projekty, trvala výroba obřích částí magnetu asi rok, přičemž poslední měsíc probíhala montáž. „Dnes proběhla přejímka a zkouška za účasti lidí z JINR,” uvedl s tím, že si pochvalovali přesnost opracování i smontování. „Mysleli si, že to bude horší,“ dodal.

VHM disponuje vlastním know-how pro výrobu od metalurgie, přes produkty pro trvale udržitelné zdroje energií až po obranný průmysl. Zhruba 80 procent výroby vyváží, a to hlavně do zemí EU, a také do USA, Ruska, Kanady, Brazílie či Indie. V současné době firma v rámci procesu oddlužení přechází pod manažerskou a vlastnickou kontrolu společnosti SPV VTK Jaroslava Strnada.