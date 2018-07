Jiří Novotný, Právo

Na dotaz Práva, zda už je připraven návrh novely, však Ťok v pondělí odpověděl: „Zatím ještě ne. Jde o záměr, který k mému příjemnému překvapení podpořil hospodářský výbor Sněmovny. Jsem připraven se o tom na podzim bavit i s dopravci a dalšími zainteresovanými stranami. Poté se pustíme do přípravy této legislativní změny.“

Pokud Ťokův záměr projde, nepůjde o žádnou novinku. Do roku 2006 totiž platilo i v České republice, že celková hmotnost jízdní soupravy nesmí přesáhnout 40 tun. Tehdejší ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS) ovšem prosadil zvýšení limitu a vyšel vstříc lobbistickým zájmům.

„Od té doby se nám nejen po dálnicích, ale i silnicích prvních, druhých a třetích tříd pohybují nákladní vozidla od 48 do 52 tun celkové hmotnosti,“ upozornil už dříve Právo šéf jedné z dopravních firem Gerhard Brádler.

Limit překračuje 60 % náklaďáků

Tuto zkušenost potvrzuje i Ťok. „U 60 procent loni kontrolovaných nákladních vozidel se potvrdilo podezření z porušení hmotnostních limitů. Jeden maximálně zatížený kamión přitom zatěžuje vozovku stejně jako deset tisíc osobních aut,“ uvedl.

Jak přitom Ťok ujistil, záměr hmotnost těžkých nákladních vozidel snížit není namířen proti tuzemským dopravcům. „Přes území ČR projíždějí denně tisíce zahraničních kamiónů, a právě ty bývají velmi často přetíženy. Měli bychom si proto naše silnice více chránit a snížení povolené hmotnosti je k tomu dobrou cestou,“ je přesvědčen ministr dopravy.

Hmotnost nákladních vozidel kontroluje dopravní policie a celní úřady. Když jsou vozidlo či souprava přetížené, dostane řidič blokovou pokutu až 15 000 Kč a jeho firma pak ve správním řízení musí za každou započatou tunu přetížení zaplatit 9000 Kč. Přesto si s tím dopravci hlavu moc nelámou. Tím spíše, že kontroly jsou převážně namátkové.

Kromě mobilních či ve vozovce zabudovaných vah by podle Ťoka bylo možné pro kontrolu hmotnosti projíždějících kamiónů využít i mýtné brány. To by ovšem mohlo být až součástí smlouvy s novým provozovatelem mýtného systému po roce 2019, který má vzejít z výběrového řízení. A to bylo letos v květnu prvostupňovým rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušeno.

Česmad je proti

Diskuse s dopravci, kterou Ťok o svém záměru plánuje, nebude nijak jednoduchá. Sdružení autodopravců Česmad Bohemia se totiž staví ostře proti.

„Návrh ministra dopravy na snížení celkové povolené hmotnosti nákladních vozidel za účelem zlepšení stavu naší dopravní infrastruktury zní možná logicky, jeho uskutečnění by však situaci nejen neřešilo, ale spíše ještě zhoršilo. V praxi by to znamenalo, že například ze stavby, z níž je za současných podmínek třeba odvézt 200 náklaďáků zeminy, by nově podle ministerského návrhu muselo tuto práci vykonat 300 vozidel, ovšem o něco méně vytížených. Že v takovém případě nepomůžeme silnicím ani ekologii, je zřejmé,“ tvrdí generální tajemník Česmadu Bohemia Vojtěch Hromíř.