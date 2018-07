ČTK

O zdraví celého italského bankovního sektoru se spekuluje měsíce, jedním z hlavních problémů tamějších bank je vedle doznívajících následků krize nárůst nesplácených úvěrů.

Italskou vládu požádaly loni o pomoc před hrozícím kolapsem banky Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza a Monte dei Paschi di Siena. Dvě prvně jmenované získaly hotovostní rezervu ve výši 4,8 miliardy eur (124 miliard Kč) a státní záruky ve výši 12 miliard eur (310 miliard Kč).

Monte dei Paschi, která je třetí největší italskou bankou a nejstarší bankou na světě, obdržela hotovostní injekci ve výši přes 6,6 miliardy eur (téměř 171 miliard Kč).

Nejstarší banka světa Monte dei Paschi di Siena dostala miliardové injekce.

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Banca Carige má podle ECB přijmout nová opatření do 30. listopadu tak, aby se jí podařilo navýšit kapitál do potřebného objemu do 30. prosince. Evropská centrální banka je ochotna lhůtu prodloužit v případě, že dojde k fúzi s jinou bankou. Situaci bedlivě zkoumá i italská centrální banka. „Sledujeme to velmi pozorně, to je normální, a tak to má být,” řekl novinářům její zástupce Carmelo Barbagallo.

Podle analytiků ukázaly pokusy o záchranu italských bank nedostatečnost stávajících evropských záchranných mechanismů. Ohrožen by pak mohl být celý unijní bankovní systém.