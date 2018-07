Vraťte nám peníze. Ztrátová Muskova Tesla poslala dodavatelům svérázný vzkaz

Americká automobilka Tesla, která se specializuje na luxusní elektromobily, se obrátila na část svých dodavatelů, aby jí vrátili část peněz. Tesla se potýká se ztrátami a obává se, že pokud se urychleně nedostane do zisku, nebude s to pokračovat ve výrobě. Uvedl to list The Wall Street Journal.