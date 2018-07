tov, Novinky, ČTK

Majitel švýcarské čokoládové značky Toblerone, americká firma Mondelez International, v roce 2016 upravil charakteristický tvar tyčinek tak, že zvětšila mezery mezi charakteristickými trojúhelníkovými kousky.

Jako důvod tehdy uvedl, že pokud by tak neučinil, musel by zvýšit cenu. Vysloužil si však za to velkou kritiku, téma se rozebíralo na sociálních sítích. Někteří zákazníci tvrdili, že místo švýcarských Alp, které má tvar tyčinky připomínat, vidí spíše Holandsko. Jiní zase novinku srovnávali se stojanem na kola nebo hřebenem s vylámanými zuby.

Toblerone bars lose the big gaps... with a price hike (£)https://t.co/XUJC9B2C6f pic.twitter.com/CVUIT4Km2q — The Grocer (@TheGrocer) July 20, 2018

Nyní Mondelez uvedl, že nový tvar byl jen „krátkodobé řešení”. Návrat k původní podobě prozradil v rozhovoru pro potravinářský server The Grocer šéf firmy pro severní Evropu Glenn Caton. Ten přitom odmítl, že za ohlášeným krokem stál pokles prodeje. Firma podle něj zažila „báječný rok”.

Podle The Grocer ale bude návrat k původnímu tvaru provázet zdražení čokolády, jak firma varovala již dříve. Britský Mirror uvádí, že by mělo jít údajně o zdražení na dvojnásobek. Server BBC je opatrnější, podle něj stále není potvrzené, kolik bude staronová, 200gramová tyčinka stát. V obchodech se má objevit v druhé polovině roku.