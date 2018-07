tov, bož, Novinky

Výsledky svého hospodaření v pátek zveřejnil i majitel Unipetrolu, polská společnost PKN Orlen. Její pololetní zisk klesl o miliardu zlotých na 2,8 miliardy (16,7 miliardy korun).

Výsledky Unipetrolu podle firmy negativně ovlivnily výrazně rostoucí ceny ropy a z toho plynoucí nižší marže. Plánovaná generální odstávka výrobního závodu v Kralupech a preventivní odstávka v Litvínově snížily objem prodejů rafinérských produktů.

Naopak přispěl zvýšený prodej pohonných hmot díky rozšiřující se síti čerpacích stanic Benzina, kterých je nyní 405. Do těchto čerpacích stanic, do údržby a modernizace rafinérie v Kralupech a do výstavby nové polyetylenové jednotky mířily ve druhém čtvrtletí hlavní investice Unipetrolu. Firma celkem investovala 2,3 miliardy korun.

„Klíčovým projektem druhého čtvrtletí byla plánovaná zarážka (odstávka) v rafinérii v Kralupech nad Vltavou, během které jsme úspěšně realizovali generální údržbu a modernizaci celého areálu," uvedl generální ředitel firmy Krzysztof Zdziarski. Připomněl také, že firma v litvínovské rafinérii spustila výrobu leteckého paliva, které dosud vyráběla jen v Kralupech.

Unipetrol je v Česku jediným zpracovatelem ropy, vlastní největší síť čerpacích stanic a je jedním z nejvýznamnějších výrobců plastů. Od roku 2005 je společnost součástí polské skupiny PKN Orlen. Akcie Unipetrolu se obchodují na pražské burze, polský vlastník ale zvažuje jejich stažení.