ČTK

„Opravy se neobejdou bez dopravního opatření v místě, které zaručí dostatečný a bezpečný prostor pro provedení prací a bezpečnost pracovníků. Proto bychom chtěli požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí,” uvedla Štočková.

Rekonstrukce bude rozdělena do dvou etap. Od čtvrtka do 4. srpna bude v části dálnice na Prahu doprava vedena v režimu dva plus dva s oddělením protisměrných jízdních pruhů pomocí dočasného svodidla. V jízdním pásu na Brno se bude jezdit v odstavném pruhu.

V druhé etapě od 5. do 31. srpna se bude v části dálnice na Prahu dále jezdit v režimu dva plus dva, ale v druhém pásu na Brno bude průjezdný rychlý jízdní pruh. V tomto termínu bude také uzavřena pravá strana exitu 15 Všechromy, tedy sjezd ve směru od Prahy a nájezd ve směru na Brno. Objížďka povede po D1 s otočením na exitu 12 Modletice a exitu 21 Mirošovice.

Práce na D1 u Prahy budou pokračovat příští rok na jaře, kdy se bude opravovat úsek mezi 9. a 12. kilometrem ve směru do metropole.