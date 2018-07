Český růst se podle EK zpomaluje v důsledku slabé poptávky ze strany klíčových obchodních partnerů, nicméně stále zůstává solidní díky silné domácí poptávce.

„Čistý vývoz bude zejména v roce 2018 ubírat na HDP,“ uvedla Komise. Intenzita a trvání tohoto efektu budou záviset na vývoji mezinárodního obchodu a ekonomickém růstu eurozóny a samotného Německa.

