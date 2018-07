bož, Novinky

Novela snižuje maximální počet odpracovaných hodin z 68 na 52 hodin týdně. Jinými slovy zaměstnanci nesmí odpracovat více než 12 hodin přesčas týdně.

Za porušení hrozí zaměstnavatelům pokuta až 20 miliónů wonů (397 tisíc korun) a až dva roky odnětí svobody. V tuto chvíli se nová pravidla týkají firem s 300 a více zaměstnanci, v roce 2021 budou pravidla platit pro všechny zaměstnavatele.

Společnosti se s novými pravidly snaží vypořádat například tím, že zaměstnancům automaticky na dálku vypínají počítače. K podobnému opatření již na jaře sáhly vládní i městské úřady v hlavním městě Soulu.

Úřady však opatření zavedly v mírné formě a poté je postupně zpřísňovaly. Na konci března začaly s vypínáním počítačů každý pátek ve 20 hodin. Od dubna vypínaly druhý a čtvrtý pátek v měsíci počítač již v 19 hodin 30 minut. V květnu byla spuštěna poslední fáze, v níž se zaměstnancům budou každý pátek vypínají počítače již v 19 hodin. [celá zpráva]

Je pracovní večere nebo golf práce?



Novela i předchozí opatření úřadů představují konkrétní výstupy diskuse o kultuře přesčasů, jež se v zemi vede již delší dobu. Problém například je, že na pracovištích ve východoasijské zemi panuje dlouhodobě přísná hierarchie a úcta k autoritám.

Zaměstnanci tak považují za nezdvořilé odejít z práce dříve než jejich nadřízení manažeři. Ti přitom často mívají potíže s workoholismem.

Nová legislativa vyvolala diskuse i o tom, co vše se počítá do pracovní doby. Mnozí zaměstnavatelé si podle Nikkei nejsou jistí, zda se do pracovní doby započítávají i pracovní večeře nebo třeba golf s klientem. Zaměstnanci se zase obávají, že zkrácení přesčasů povede k tomu, že si budou brát více práce domů.

Supermarket zavře dříve, v sobotu nevychází noviny



Ministerstvo práce si od novely slibuje i zvýšení zaměstnanosti. Tvrdí, že již teď zkrácením vzniklo 10 tisíc nových pracovních míst a očekává, že dalších 20 tisíc vznikne záhy. Někteří zaměstnavatelé však místo toho sahají k omezení objemu práce.

Supermarkety Lotte Mart tak přijaly jen 200 nových zaměstnanců a otevírací dobu zkrátily o hodinu. Deník Soul Šinmun od července zrušil sobotní vydání s tím, že nebylo možné včas přijmout dostatek nových zaměstnanců.