V celé Evropské unii se ceny průměrně zvýšily o 4,7 procenta, o rok dříve to bylo o 4,5 procenta. Na rozdíl od Česka tak růst v celé osmadvacítce momentálně zrychluje.

Důvodů, proč růst cen začal zpomalovat, je podle ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy více.

„Zaprvé, Češi se obávají, že ceny nemovitostí jsou až příliš vyšponované, ba nafouklé, a nechtějí se spálit koupí za nevýhodně vysoké ceny. To znejisťuje a ochlazuje stranu poptávky,” uvedl.

Euro area #HousePrices 4.5% in Q1 2018 over Q1 2017, 0.6% over Q4 2017 https://t.co/xVgw1zDr49 pic.twitter.com/sOXxNo85zw