Novinky, ČTK

Celkem letos od začátku ledna do konce června změnilo v Česku dodavatele elektřiny 280 245 a plynu 156 434 zákazníků. U elektřiny jde o rekordní počet změn během prvních šesti měsíců roku. U plynu nejvíce lidí měnilo dodavatele v letech 2012 a 2013, v posledních letech ale křivka znovu stoupá.

Podle analytičky portálu Ušetřeno.cz Markéty Witoszové bude podobný trend pokračovat i v druhém pololetí.

Zdražování už začalo



„Důvodem je zdražování cen elektřiny i plynu na burze, což se promítá do konečných cen pro zákazníky, kteří se poté začínají ohlížet po levnějších variantách. Velkou roli zahrálo také zdražení a změna obchodních podmínek u stávajících zákazníků ČEZ, ke kterému došlo v květnu 2018. Zákazníci tak mohli odstoupit od smlouvy ve zkrácené výpovědní lhůtě," řekla.

Především u elektřiny už zdražení oznámila řada dodavatelů. Od začátku června zdražil většině odběratelů z řad domácností elektřinu ČEZ, který je největším dodavatelem elektřiny v Česku. Účet u firmy stoupl zákazníkům, kteří nemají ceny zafixovány, v průměru o čtyři procenta. Podobně zdražil od začátku roku další dominantní dodavatel, společnost E.ON. Ceny některých produktů stoupnou během roku například také u Pražské energetiky nebo MND.

Změna není bez rizika



Podle firem jsou důvodem zdražení rostoucí velkoobchodní ceny komodity. Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2019, na který se obchodníci nyní nejvíce zásobí, činí nyní asi 45 eur (1170 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziroční nárůst je víc než o polovinu.

Za celý loňský rok přešlo v Česku k jinému poskytovateli elektřiny zhruba 360 tisíc odběratelů, meziročně se jejich počet prakticky nezměnil. Dodavatele plynu změnilo 227 500 zákazníků, meziroční nárůst byl 11,6 procenta.

Při změně dodavatele by si měl zákazník vedle důkladného prostudování podmínek také ověřit, zda může bez sankcí odejít od toho současného. Někteří dodavatelé mají ve smlouvě pokutu například u dodávek s fixovanou cenou uzavřenou na více let dopředu. Výše pokuty může být vyšší než roční úspora.

Určité riziko představují také aukce elektřiny a plynu, ve kterých vítězí firma s nejnižší nabídnutou cenou. Pokud komodita na burze zdraží, společnost se může dostat do problémů, zvláště pokud jde o menšího hráče. Příkladem z poslední doby je bankrot dodavatele One Energy & One Mobile. V takovém případě zajišťuje dodávky energie dodavatel poslední instance, což je hlavní distributor elektřiny v daném místě. Ceny náhradních dodávek jsou většinou o něco vyšší než ty vysoutěžené.