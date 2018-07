Technické problémy strojů Travel Service uvěznily na Krétě stovky Čechů

Několik stovek turistů zasáhlo zpoždění letů české společnosti Travel Service mezi řeckým ostrovem Krétou a Českem. Dva letouny měly odstartovat již ve středu večer, jeden z hlavního města Kréty Heráklionu do Prahy a druhý měl letět z Pardubic do Heráklionu, a pak odletět z Kréty do Brna. Odlety obou letadel však byly odloženy z technických důvodů.