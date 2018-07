ČTK

Boeing do podniku vloží své aktivity v oblasti komerčního rozvoje, výroby, marketingu a služeb. Dohoda ohodnocuje aktivity Embraeru na 4,75 miliardy USD (105,5 miliardy Kč). Hodnota podílu Boeingu by pak činila 3,8 miliardy USD.

Nový podnik také vytvoří silnější konkurenci programu letadel CSeries kanadského Bombardieru, na kterém se podílí Airbus, evropský konkurent Boeingu. Embraer a Bombardier jsou hlavními konkurenty na trhu letadel s kapacitou 70 až 130 míst a Embraer je třetím největším výrobce komerčních letadel na světě za Boeingem a Airbusem.

Obě dohody, tedy mezi Airbusem a Bombardier a mezi Boeingem a Embraerem, představují největší změnu na globálním leteckém trhu za několik desetiletí. Znamenají vznik nového duopolu, tedy situace, kdy na trhu existují dvě dominantní firmy s většinovým podílem na odbytu, a zavedení západní výrobci letadel díky nim výrazně posilují vůči novým hráčům na trhu, jako je například Čína, upozorňují analytici.

Boeing původně plánoval koupit Embraer. Jeho plán však brazilská vláda ze strategických důvodů odmítla, protože nechce, aby zahraniční společnost kontrolovala obrannou divizi Embraeru. Vláda má možnost veta při rozhodování o změnách majetkové kontroly ve firmě.

Podle dohody by Embraer měl mít ve společném podniku podíl 20 procent, má mu však zůstat kontrola nad aktivitami v oblasti obranné techniky a firemních letadel. To by mohlo zmírnit obavy z vlivu USA na brazilské vojenské programy a umožnit schválení dohody.

Pokud dohodu včas schválí vláda, regulátoři a akcionáři, mohla by být dokončena na konci příštího roku, dodaly společnosti.