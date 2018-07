Glencore se zabývá těžbou ropy, uhlí či kovů a je také největším světovým zprostředkovatelem obchodů s komoditami. Firma v úterý oznámila, že jí americké úřady vyzvaly k předložení dokumentů, které se týkají podezření z korupce a praní špinavých peněz v Nigérii, Kongu a Venezuele od roku 2007 do současnosti.

Akcie Glencore oslabily dočasně o 13 procent a tržní hodnota firmy tak klesla o 5,5 miliardy liber (162 miliard korun). Tato částka odpovídá skoro polovině loňského zisku společnosti.

