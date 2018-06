bož, Novinky

„Současně rada rozhodla o zvýšení lombardní sazby o 50 bazických bodů na dvě procenta a o ponechání diskontní sazby na úrovni 0,05 procenta,” sdělila Novinkám mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Nově stanovené úrokové sazby začnou platit ve čtvrtek. Zvýšení sazeb na středečním jednání podle agentury Bloomberg očekávalo jen 6 z 20 analytiků.

Bankovní rada se podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy tímto krokem vydala do boje proti sílícím inflačním tlakům v české ekonomice. „Těmi jsou kromě přehřívajících se trhů práce a nemovitostí také oslabování koruny, které pozorujeme již od poloviny dubna. Po dnešním rozhodnutí by mělo slábnutí koruny ustat, měla by dokonce i mírně zpevnit,” upřesnil.

Ačkoli to byl z pohledu konsensu analytiků méně pravděpodobný scénář, ČNB nakonec dnes svou základní sazbu zvýšila o 0,25 pb. Koruna je výrazně slabší, než čekala ČNB ve své prognóze, trh práce je přehřátý, mzdy rostou, dnešní krok ČNB je tak dle našeho názoru správný. pic.twitter.com/8WzIfWzgfq — Jakub.Seidler (@JakubSeidler) 27. června 2018

Podle hlavního ekonoma Generali Investments Radomíra Jáče bude pro uvažování bankovní rady i ve zbytku roku klíčový vývoj kurzu koruny. „Slabší koruna vytváří riziko vyšší inflace a růst spotřebitelských cen v české ekonomice je jak nad prognózou, tak i nad inflačním cílem centrální banky již nyní,” připomněl.

„Rozhodnutí centrální banky lze považovat za správné. Ekonomika vykazuje známky přehřívání a není tlumena silnějším kurzem koruny, jak se předpokládalo,” uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

„Vzhledem k současnému vývoji ekonomiky a menší citlivosti koruny na úrokový diferenciál v eurozóně pak předpokládáme, že ČNB bude se zvyšováním sazeb v druhé polovině roku ještě dále pokračovat,” dodal Seidler s tím, že nejpravděpodobnější termín představuje listopadové jednání, kdy bude k dispozici nová prognóza.