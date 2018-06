ČTK, Právo

Ve středeční opakované dražbě svedli podobně jako v dubnu souboj dva uchazeči, minimální příhoz byl půl miliónu.

Při minulé dražbě se zájemci přetahovali skoro hodinu

Na předchozí výslednou cenu se Poldovka při zmařené dražbě dostávala více než tři čtvrtě hodiny, neboť rusky mluvící zájemce se přetahoval s dalším česky hovořícím kupcem.

Ten zůstal v anonymitě, organizátoři dražby ze společnosti ProKonzulta ani insolvenční správce z advokátní kanceláře Žižlavský nesměli jeho identitu prozradit.

Poté, co se částka dostala na 261 miliónů korun, beze slova opustil dražební místnost v Národním domě na Vinohradech. Rusky mluvící se k němu jen otočil a s mírným úsměvem mu zahrozil prstem ve stylu „ty, ty, ty“ za to, že mu cenu navýšil o sto miliónů. Když udeřilo kladívko licitátora, očividně se zhruba půl tuctu jinak nemluvných mužů v sále a v předsálí ulevilo a jeden z nich jasnou češtinou glosoval: „Tak hlavně, abys to rozjel.“

Poldi je půl roku v konkurzu

Podnik, který je částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu a zaměstnanci dostali výpovědi. Podle obchodního rejstříku společnost Poldi dosud patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru.

Fungování před lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek miliónů korun. Důsledkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců. Loni byl provoz podniku většinou zastavený.