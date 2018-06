Martin Procházka, Právo

Výhodou oproti tradičním polygonům v západní Evropě je rovněž to, že nové polygony se budou stavět na zelené louce a budou tak moci být šité na míru potřebám testování autonomních vozů.

O prvenství se poperou německá BMW a česká Accolade. BMW plánuje zahájit provoz koncem roku 2022. Polygon, který vybuduje automobilka BMW bude umístěn mezi Sokolovem a Lomnicí na ploše přes 500 hektarů. Investice má dosáhnout asi 250 miliónů eur (asi 6,5 miliardy korun). Accolade chce stavět u Stříbra na Karlovarsku. V Milovicích již testuje senzory společnost Valeo.

To ale nejsou jediné zamýšlené polygony. Další by měl podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) vybudovat stát, a to u středočeské Velimi. Testování vozů přímo ve městě a na dálnici D8 směrem na Drážďany pak plánuje Ústí nad Labem, které už si zadalo zpracovat studii.

Polygon vzniká i v Maďarsku



V západní Evropě se polygony vyvíjejí už desítky let, a i na nich budou probíhat masivní investice do toho, aby na nich bylo možné testovat autonomní vozidla. „To, že uděláme úplně nový polygon, nám ale dává úplně jiné možnosti,“ řekl Právu spolumajitel Accolade Milan Kratina.

Starší polygony mají podle něj „zkušenosti“, ale jsou limitovány tím, že byly postaveny za jiných podmínek. „Není třeba možné, aby k nim přidali 200 nebo 300 hektarů, na nichž by se vyloženě věnovali autonomním vozům. Naše startovací pozice tak není vůbec špatná,“ dodal.

Podobný polygon se pod záštitou vlády staví i v Maďarsku, ale Česko podle Kratiny zvýhodňuje lepší poloha vůči Německu.

Miliardové náklady

Práci na nových polygonech najdou stovky lidí. „Když se podíváme na standardní polygony po Evropě, pracuje na nich něco mezi 100 až 200 lidmi. To jsou ale jen lidé, kteří se starají jen o samotný polygon. Další stovky lidí budou na polygonu působit při testování,“ řekl Kratina. Polygon zaměstná i dodavatele.

Vybudování testovacího areálu pro autonomní vozidla je investičně náročné. „Bude záležet na tom, jaké technologie se udělají a také na tom, jak bude polygon začleněn do sítě evropských polygonů. Náklady se budou pohybovat od dvou do šesti miliard korun v závislosti na tom, co všechno tam budeme budovat,“ uvedl Kratina.

Polygon bude podle něj vypadat trochu jako filmové studio. „Bude to trochu jako stavebnice, kdy budete stavět města, vesnice, různými způsoby je simulovat i ve větších celcích, než jsou městské bloky. Bude to něco jako Barrandov s kulisami, to vše bude protkané nejlepší IT technologií, přístroji, které měří reakce, snímají okolí a podobně,“ vysvětlil Kratina.

Do provozu nejdříve na dálnicích



Testovat se budou vozy se všemi typy pohonů, ať už klasická auta, elektromobily, vodíková auta a samozřejmě také autobusy. Polygon vyžaduje silnice s různými povrchy a dobrou konektivitu, protože se blíží nástup 5G sítí, které budou v těchto vozech samozřejmostí.

Podle Kratiny budou autonomní vozy uvedeny do ostrého provozu nejdříve na dálnicích. „Provoz na nich je nejlépe předvídatelný, je na nich několik pruhů a stanovená rychlost. Pravděpodobnost, že vám před auto náhle vkročí chodec nebo třeba spadne popelnice, je velmi nízká,“ poznamenal.