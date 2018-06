Nezodpovědné, neobhajitelné. Analytici cupují návrh rozpočtu s deficitem 50 miliard

Navrhovat v době ekonomické konjunktury rozpočet se schodkem ve výši desítek miliard je těžko obhajitelné, případně přímo nezodpovědné. Vláda by měla v této době dluh splácet, případně by peníze měla investovat. Uvedli to ekonomové oslovení Novinkami.