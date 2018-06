Novinky, ČTK

Společnost díky investici navýšila objem výroby v Opavě i počet zaměstnanců. Nyní jich tam pracuje asi tisíc, uvedli zástupci společnosti.

Výrobky z opavského závodu se vyvážejí do více než 20 evropských zemí, ale také do USA nebo Saúdské Arábie. V Opavě se vyrábějí například značky Oreo, Milka nebo belVita (v Česku BeBe Dobré ráno) a také produkty značky Opavia určené výhradně pro český a slovenský trh. Na domácí trh jde okolo 15 procent výrobků.

Prezident divize sušenek Romeo Lacerda řekl, že opavský závod je pro Mondelez jedním z nejvýznamnějších na světě. Společnost se podle Lacerdy snaží odbornost každého závodu koncentrovat a zaměřovat na konkrétní produkty.

Sušenky tu mají tradici



„Třeba sušenky Oreo se vyrábějí jen na dvou místech, jeden závod je ve Španělsku, druhý tady v Opavě. Dalším příkladem jsou produkty, u nichž se kombinuje oplatka a čokoláda, jako je třeba Fidorka nebo sušenky Milka. Ty se vyrábějí jenom tady v Opavě," dodal Lacerda.

Tradice výroby sušenek v Opavě sahá až do roku 1840. Továrna se několikrát stěhovala. Od roku 1901 do roku 1997 působila v průmyslovém objektu v Olomoucké ulici, poté se přemístila do zcela nového výrobního areálu v části Vávrovice. Historie továrny je spjata s rodinou zakladatelů cukrovinkářské výroby Fiedorů, které dodnes připomíná kulatá oplatka Fidorka.

Původní továrnu společnost Mondelez v Opavě postavila v roce 2014, k rozšíření kapacit přikročila i kvůli stěhování výroby z Portugalska.

Naopak negativní pozornost firma vzbudila přesunem výroby tradičních piškotů Opavia do Polska v roce 2015. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) firmě v této souvislosti nařídila, aby na piškotech uváděla zemi původu.

Mondelez International dosáhl v roce 2017 tržeb přibližně 26 miliard dolarů (více než 560 miliard korun). Výrobky společnosti se prodávají zhruba ve 160 zemích světa. Společnost je světovou jedničkou v segmentu sušenek, čokolád, žvýkaček, bonbónů a práškových nápojů.