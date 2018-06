Novinky, ČTK

„K růstu květnové inflace přispěly nejvíce ceny potravin a bydlení. Vzrostly také ceny pohonných hmot. Natural stál v květnu 32 Kč, nafta 31,30 Kč. U obou se jedná o nejvyšší hodnoty od prázdnin 2015," uvedl Jiří Trexler z oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Ceny pohonných hmot a olejů vzrostly v květnu meziročně o 4,9 procenta, máslo zdražilo zhruba o pětinu, jogurty a vejce okolo 11 procent, ovoce o 5,4 procenta a zelenina o 2,5 procenta. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny výrobků a služeb osobní péče a ceny pojištění. Meziroční růst cen naopak zpomalil u alkoholických nápojů.

Zlevnilo volání a plyn

Největší vliv na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu nadále ceny bydlení. Nájemné z bytu zdražilo o 2,9 procenta, cena vodného o 1,8 procenta, stočného o 1,3 procenta a elektřiny o 2,8 procenta.

Naopak dolů tlačily meziroční inflaci ceny telefonních a faxových služeb, které klesly o dvě procenta. Levnější byly i oděvy, a to o 2,6 procenta. Nižší byly i ceny zemního plynu a tepla a teplé vody.

Růst mezd požene inflaci výš



Analytici podobný vývoj očekávali, inflace zrychlila již druhý měsíc v řadě. V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny zvýšily o půl procenta.

„Vzhledem k současným vyšším cenám ropy a neposilující koruně by se měla inflace v příštích měsících nadále pohybovat nad dvouprocentním cílem ČNB. Inflační tlaky by však měly dále postupně sílit díky nadále příznivému vývoji na trhu práce a rostoucím mzdám. Pokud by koruna setrvala na současných úrovních a stejně tak ceny ropy nezačaly výrazněji klesat, bude inflace na začátku příštího roku patrně flirtovat s tříprocentní hranicí,” myslí si hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.