Na zpomalení růstu se podílel pokles vývozu o 0,4 procenta z eurozóny a o 0,3 procenta z EU, pokles dovozu do eurozóny o 0,1 procenta a stagnace dovozu do EU. Spotřeba domácností rostla v zemích platících eurem o 0,5 procenta a v celé EU o 0,4 procenta. Meziročně rostlo HDP eurozóny o 2,5 procenta a celé osmadvacítky o 2,4 procenta.

