K růstu cen v eurozóně v květnu nejvíce přispěly ceny energií, kde došlo ke zdražení oproti loňsku o více než šest procent. Zdražovaly také potraviny, alkohol a tabák - o 2,6 procenta. Ceny služeb stouply o 1,6 procenta a mírně rostly i ceny průmyslových výrobků.

S vývojem inflace v eurozóně může být spokojená Evropská centrální banka (ECB), která by podle analytiků mohla do konce roku ukončit program nákupu státních dluhopisů (tzv. kvantitativní uvolňování). K pumpování peněz do ekonomiky ECB přistoupila v časech, kdy se inflace v eurozóně pohybovala blízko nuly.

Rychlý odhad Eurostatu neuvádí odhad inflace pro EU či jednotlivé země. Český statistický úřad zveřejnil naposledy údaje o inflaci za duben, kdy zrychlila na 1,9 procenta z březnových 1,7 procenta.