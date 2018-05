tov, Novinky, ČTK

Nová menší prodejna Globusu bude v Pardubicích na sídlišti Dubina, další pak vyroste v Praze. Řetězec o tom informoval ve středu, dosud v tuzemsku provozuje 15 hypermarketů.

Plocha obchodu je 165 metrů čtverečních a bude zásobována z místního Globusu vzdáleného osm kilometrů.

Každý další z menších obchodů nemusí být nutně velký do 200 metrů mluvčí Globusu Pavla Hobíková

„V prodejně Globus Fresh v Dubině budou mít zákazníci k dispozici více než 180 položek od našich pekařů a řezníků," uvedla mluvčí Pavla Hobíková. Další Globus Fresh se otevře zákazníkům na podzim v Praze. Prodejny nebudou vždy stejné jak velikostí, tak sortimentem.

„V Pardubicích jde o prostory bývalé samoobsluhy, ale příště to může být prostor po jiné provozovně," dodala mluvčí. Tvrdí, že hlavní motivací není, aby obchod mohl otevřít na všechny svátky, ačkoli určitou roli tohoto faktoru připouští.

„Filozofií je zejména přiblížit produkty výroby Globus zákazníkům do místa, kde žijí. Každý další z menších obchodů nemusí být nutně velký do 200 metrů, některé budou i větší, proto to nemůžeme říct jednoznačně,“ uvedla na dotaz Novinek Hobíková.

Malé městské prodejny otvírá také řetězec s elektronikou Datart, nyní jich má už pět a další plánuje. „V tuto chvíli vyjednáváme v dalších lokalitách po Praze, po prázdninách chceme otevřít další městské prodejny," řekla mluvčí Iva Pavlousková.

Připustila, že jedním z důvodů je také to, že obchody menší než 200 metrů čtverečních nemusejí podle zákona na vybraných sedm svátků zavřít.

Přibývá i Žabek



„Hlavní důvod představení konceptu malých městských prodejen byl, abychom byli zákazníkům blíže a nemuseli za námi pokaždé jezdit do obchodních center. Malé městské prodejny proto otevíráme na frekventovaných místech v centrech měst, naopak obchodní centra bývají stranou," dodala za Datart.

Také řetězec Tesco plánuje expanzi své sítě malých obchodů Žabka do větších měst mimo Prahu a hledá nové franšízanty a prostory pro své obchody. V prvním pololetí otevře minimálně další dvě prodejny. „Samozřejmě se nespokojíme jen s těmito a neustále vyhledáváme další vhodné lokality," uvedl nedávno generální manažer sítě prodejen Žabka Radim Lunda.

Prodejna řetězce Albert

FOTO: Ahold ČR

I nábytkářský řetězec IKEA jde cestou menších prodejen a v létě otevře na pražském Václavském náměstí nový obchod – tzv. pop-up studio o ploše 800 metrů čtverečních, jehož hlavním cílem bude inspirovat zákazníky. Expozice bude zaměřena na obývací pokoje. V tomto případě bude ale prodejna čtyřikrát větší, než aby mohla na vybrané svátky otevřít, takže tímto směrem důvod hledat nelze.

Trendem menších obchodů se nehodlá vydávat řetězec Albert ze skupiny Ahold.

„Obchod menší než 200 metrů máme pouze jeden, ani ten ovšem nenecháváme v době nuceného zavření obchodů otevřený. Nevyplatilo by se to z logistického hlediska a také z hlediska počtu zákazníků. Vzhledem k tomu, že regulace je pro zákazníky nejednoznačná a matoucí, pravděpodobně by i přes intenzivní komunikaci v místě prodeje našli do obchodu cestu pouze náhodní nakupující,” řekl Novinkám mluvčí Alberta Jiří Mareček. Podobně jako další řetězce by nicméně firma uvítala, kdyby omezení prodeje na svátky neplatilo.

„Věříme, že dlouhodobě zvítězí rovný přístup ke všem podnikatelským subjektům a obchodům bez ohledu na velikost prodejní plochy,” dodal mluvčí.