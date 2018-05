bož, Novinky

Peking oznámil snížení této obchodní bariéry krátce potom, co se s USA o víkendu domluvil na jistých ústupcích, díky nimž Američané zatím nesáhnou k uvalení cel ve výši 150 miliard dolarů.

Nejvíce do Číny v loňském roce vyvážely německé automobilky BMW a Mercedes, které tam vyvezly každá více než 180 tisíc vozů. Japonský Lexus do Číny vyvezl téměř 135 tisíc aut. Z amerických automobilek do Číny nejvíce vyváží Land Rover necelých 69 tisíc, v závěsu se pak drží Lincoln s necelými 65 tisíci vozy.

Celkový prodej automobilů v Číně v loňském roce stoupl o tři procenta na 29 miliónů, z nich bylo z dovozu pouze 1,22 miliónu. Většina světových automobilek vyrábí pro tamní trh přímo v Číně.