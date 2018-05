ivi, Novinky, Právo

Připravované rozšíření plynovodu Nord Stream zvýší přepravní kapacitu suroviny z Ruska do Německa přes Baltské moře, což by Moskvě umožnilo obejít Ukrajinu při dodávkách plynu do západní Evropy.

„Tento projekt má vážné politické dopady. Je příkladem sobeckých ekonomických zájmů za cenu stability a prosperity v našem nejbližším sousedství,” upozornil Kiska.

Podle slovenského prezidenta ve střední Evropě existuje riziko, že bezohledné zájmy domácí politiky stáhnou region zpět, a to v době, kdy Evropa potřebuje sílu a jednotu.

FOTO: Mapy.cz

„V celém regionu, včetně Slovenska, sledujeme matoucí politické signály, které podkopávají naši evropskou a transatlantickou identitu, podporují příběhy propagandy nebo váhavý projev solidarity s našimi spojenci. Líčí Evropskou unii a NATO jako zloděje naší suverenity,“ konstatoval Kiska.

Hlava státu otevřeně kritizovala Rusko. „Pokud slyšíme o obviněních z otravy nebo o jiných útocích na ty, kdo kritizují Kreml, už ani nejsme překvapeni. Otevřeně mluvíme o aktivních ruských agentech v našich zemích. Mnozí politici, včetně mé země, jsou vůči tomu slepí,“ dodal.

Nord Stream 2 si z ekonomických důvodů přejí i Rakušané. Jasně proti se nestaví ani Česko. Vláda Bohuslava Sobotky se v roce 2015 nepřipojila k dopisu Slovenska, Polska a dalších zemí, které projekt Nord Stream 2 odmítly.