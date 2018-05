Jiří Vavroň, Právo

Na trhu zoufale chybějí lidi, takže poptávka po seniorech ochotných pracovat najednou roste. Starší spoluobčané navíc obsazují místa, na která se mladší ročníky nehrnou. Práci přitom dostanou i mimo velká města. „Nastupuji ve venkovské ordinaci, tady lékaře mladšího věku hledají už několik let,“ řekl Právu 70letý lékař Kamil.

O tři roky mladší prodavačka Květa se vrátila do bývalé firmy, která potřebovala výpomoc na léto. „Plat mám o několik tisíc korun vyšší, než když jsem odcházela do penze,“ uvedla. Dva milióny důchodců se prostě stávají rezervoárem volné pracovní síly. Aktivně jich nyní v Česku pracuje téměř 319 tisíc, přičemž roste i podíl těch, kdo začínají podnikat.

Chtějí mít vlastní firmu

Počet pracujících ve věku 60 let a více v letošním prvním čtvrtletí podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně vzrostl o 46,8 tisíce, i když posun probíhá už delší dobu. „Podnikatelů ve věku 60 a více let přibylo v období roků 2010 až 2017 o 41,2 tisíce. Mladých podnikajících ve věku do 39 let ubylo o 65,3 tisíce,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Zájem otevřít si i v pozdějším věku vlastní dílnu, opravnu či firmu posiluje současný nedostatek kvalitních řemeslníků a dlouhé čekací lhůty.

Uplatnění seniorů usnadňují i právní předpisy. V Česku po dosažení důchodového věku je možné dál bez omezení pracovat, příjem z práce se posílí o vyplácený důchod. Senioři mohou podnikat, pracovat na různé dohody.

Podnikání v důchodovém věku se bere jako vedlejší činnost, senior tak do určitého limitu není povinen odvádět příspěvky na pojištění.

Pracovní činnost v důchodovém věku může seniorům přinést i další výhody, dokonce si mohou zažádat o navýšení důchodu.

Důchody v Česku nepatří k nejvyšším. Nabídka práce tak pro řadu seniorů představuje optimální možnost udržet si nebo zlepšit svoji životní úroveň. Penze (průměrný důchod se pohybuje mezi 11 a 12 tisíci korun) totiž v Česku pro většinu seniorů představuje prudký pokles příjmů.

Dalším důvodem, proč senioři setrvávají v zaměstnání, je ale i potřeba udržet si sociální kontakt a mít pocit uplatnění.

„Současně se starší pracovníci dočkali i určité rehabilitace své pověsti,“ řekl finanční poradce František Macháček. Zaměstnavatelé podle něj oceňují loajalitu, ochotu pomoci firmě, význam zkušenosti a jednání se zákazníky, které nahradí někdy menší fyzický výkon.

„Svým pracovním nasazením senioři leckde předčí o generace mladší kolegy. Zaměstnavatelé oceňují ale i to, že starší pracovníci nemusejí spěchat vyzvedávat děti ze školek, neberou si hlídačku při spalničkách potomků a jsou schopní se přizpůsobit novým technologiím,“ dodal Macháček.