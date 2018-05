Novinky

V prvním kole hlasovalo 5663 hlasujících. Anketa volně navazuje na ankety o nejabsurdnější poplatky bank, která byla po 12. ročníku ukončena, protože už splnila svůj účel.

„Změny v pořadí výluk, které se odehrály během posledních týdnů hlasování, jsou velmi zajímavé. Vysoká účast v hlasování pak prokazuje, že veřejnosti není problém pojištění a výluk lhostejný. Finále rozhodne o konečném vítězi ankety, a tedy o nejabsurdnější výluce. Bude pak na pojišťovnách, jak s touto zprávou a informací naloží a zda budou vnímat nespokojenost svých klientů s příslušnými výlukami, které nejen jejich klienti považují za absurdní a neodůvodněné,“ komentoval Nacher, který je také poslancem za hnutí ANO.

Ze tří finalistů mohou lidé vybírat hlasováním na serveru Bankovnipoplatky.com.

Zatím vede odlišné pojištění pro podobné věci

Favoritem na vítězství je zatím výluka odlišné pojištění pro stejné či obdobné věci. Tato výluka obdržela celkem 1111 hlasů, tedy 20 procent všech hlasujících hlasovalo pro tuto výluku.

V praxi to znamená, že se necháte pojistit proti škodě způsobené na střeše domu, a to proti krupobití, zásahu bleskem apod., pokud vám však střechu odnese vítr, který nebyl vyjmenován v možných rizicích, pojišťovna vám nic nevyplatí. Důvodem bude výluka způsobení škody jiným důvodem, než je vyjmenován v pojistných podmínkách. Ne každý obyčejný klient přitom dokáže posoudit, co všechno může poškodit jeho střechu, aby si zkontroloval, že se příslušná příčina ve smlouvě nachází, popisují organizátoři.

„Zcela rozumím, proč vyhrála u občanů právě tato výluka. Ukázkovým příkladem je právě pojištění odpovědnosti za škodu, kde bývají klienti často po nahlášení škody nemile překvapeni tím, co je a co není kryto z jejich pojistky. Právě z pojištění odpovědnosti bývá nejvíce zamítnutých škod, což svědčí o tom, že si tady pojišťovna s klienty prostě nerozumí,” komentuje vítěznou výluku Marek Orawski, šéf První klubové pojišťovny.

Druhou výlukou v pořadí s celkem 996 hlasy a 18 procenty je zanedbání povinnosti pojištěného. Nejde přitom z pohledu ankety o nějaké hrubé porušení povinnosti pojištěného, který si tak sám zaviní případnou škodu, ale jedná se o pochybení zcela formální, někdy až nelogická. Z hlediska pojišťovny jsou pak tato pochybení uplatňována účelově jen proto, aby pojišťovna nemusela plnit.

Typickým příkladem je otevřená ventilačka v bytě. Pokud zloděj otevře okno, kde byla pootevřena ventilačka z důvodu vysokých teplot, a lidé spí ve vedlejší místnosti, tak pojišťovna odmítne nahradit způsobenou škodu, kterou zloděj způsobil. Vše jen proto, že nebyla zavřená ventilačka. Dalším důvodem může být z hlediska pojišťovny nedostatečné zabezpečení bytu či sklepa, kde například visací zámek nemusí být dostatečným zajištěním objektu z hlediska pojišťovny.

Na třetí příčce se umístila a třetím postupujícím s celkem 856 hlasy, tedy 16 procenty, se stává výluka z hlediska nejednoznačné identifikace. Pojišťovna tak nevyplatí plnění v případě, kdy například není vůz, loď nebo jiný dopravní prostředek udržován v dobrém stavu. Co je udržování dobrého stavu, už je na posouzení pojišťovny, která tímto nejednoznačným termínem, identifikací problému či pochybení může odmítnout plnit.

Pořadí se za poslední čtyři týdny výrazně změnilo. Zatímco ještě před měsícem vedla výluka slovíčkaření a slovní popis podobných situací, nyní se na první místo dostala právě výluka odlišného pojištění, která před měsícem byla na pátém místě.