„Zahájili jsme soudní řízení proti představitelům společnosti Kellogg, protože jejich krok je neústavní. Rozhodl jsem se, že firmu předám dělníkům, aby mohli pokračovat ve výrobě pro obyvatelstvo,” řekl Maduro na předvolebním shromáždění svým příznivcům oblečeným do červených triček. Maduro chce v nedělních prezidentských volbách obhájit svůj mandát.

Továrna firmy ve venezuelském městě Maracay podle místních médií zaměstnává zhruba 400 lidí. Firma na svém webu uvádí, že pokrývá 75 procent spotřeby snídaňových cereálií v zemi.

Venezuelu už pět let trápí hospodářská recese, kvůli které milióny obyvatel trpí nedostatkem potravin a léků. Prezident Maduro, který ve funkci působí od roku 2013, svaluje problémy své země na „ekonomickou válku” vedenou zahraničními vládami a podniky. Jeho kritici říkají, že hlavní příčinou je špatná správa.

K omezení či zastavení aktivit ve Venezuele již přikročily i jiné velké podniky, například General Mills, Clorox, Kimberly-Clark, General Motors a Harvest Natural Resources, uvedla agentura Reuters. Kellogg byla jedna z posledních nadnárodních společností, které v zemi zůstávaly. Provoz tam zahájila už v roce 1961. Například továrnu největšího amerického výrobce čisticích prostředků Clorox ve Venezuele také převzala vláda.

„Připomíná mi to případ Clorox,” napsal na Twitteru opoziční politik José Guerra. „Pozastavili provoz kvůli nedostatku surovin, vláda to převzala, nyní je závod paralyzován... to znamená, že s kukuřičnými lupínky je konec.”