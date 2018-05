Pavel Orholz, Právo

„Dá se říci, že je to hodinářská práce a jeřábník musí postupovat s obrovskou přesností. Nejdříve manipuluje s velkým tankem mezi dvěma budovami, pak jej musí zvednout nad jednu z hal, a nakonec se trefit do otvoru ve střeše, kde má rezervu jen několik decimetrů. Zvládá to bravurně,“ popsal mluvčí pivovaru Petr Samec.

První tank dorazil do pivovaru před osmou hodinou ráno až z Hradce Králové a na svém místě ve sklepě byl během necelých dvou hodin.

Velký jeřáb přenášel ve čtvrtek tanky o objemu 2100 hektolitrů do ležáckého sklepa Budvaru.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

„Tyto velké tanky budou najíždět do prostoru bývalé spilky (prostor, kde kvasí pivo - pozn. red.) v následujících čtrnácti dnech. Celkem jich je 24 a umožní nám to navýšit kapacity pro dozrávání piva o 20 procent,“ uvedl ředitel pivovaru Petr Dvořák.

Stěhováním tanků podle něj vyvrcholí téměř ročního úsilí stavbařů, kteří postavili novou chlazenou halu ležáckého sklepa přímo uprostřed komplexu dalších výrobních budov. Kvůli tomu museli už předtím vybourat celou původní spilku, která byla už od roku 1993 prázdná.

„Demolice i výstavba probíhaly za plného provozu v okolních budovách,“ upozornil mluvčí Samec.

Tanky jsou dlouhé 14 metrů.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

Kromě 24 velkých 2100 hektolitrových tanků bude do ležáckého sklepa přepraveno i deset menších tanků s objemem 244 hektolitrů. „Získáváme tak nejmodernější zařízení, které zvýší efektivitu výroby a zajistí vyšší úroveň kvality,“ poznamenal Dvořák.

Investice do budovy a technologie nového sklepa je 250 miliónů korun a jedná se o jeden z vrcholů modernizace, která začala v pivovaru v roce 2016. „Několik důležitých projektů už bylo dokončeno. Od letošního dubna je ve zkušebním provozu automatické logistické centrum v hodnotě 750 miliónů korun.

„Letos budou zahájeny také stavby budovy pro novou stáčírnu lahví a výrobních kapacit pro kvašení,“ uvedl mluvčí Samec.

Poslední etapou rozvojového plánu bude nová varna. Po dokončení všech investic v hodnotě asi dvě miliardy korun se roční výstav pivovaru zvýší o čtvrtinu na dva milióny hektolitrů.