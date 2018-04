Robert Faltýnek (Modrý anděl): „Nová legislativa by měla primárně zajistit jasnou odpovědnost daného úřadu za to, jak fungují přepravní služby, a také by mu měla poskytnout nástroj pro vymáhání zákona. Nerovné podmínky na trhu a špatné renomé taxislužby tu nejsou kvůli nastavení pravidel, ale kvůli tomu, že se tato pravidla nedodržují, a to dlouhodobě, protože úřady zákon nevymáhají a umožňují, aby řidiči, kteří nejezdí pro žádný dispečink a zodpovídají se pouze státu, dělali taxi ostudu. Vozit lidi stovky hodin měsíčně po Praze by však neměl každý, to by bylo nebezpečné. Vyžadovat zkoušku z místopisu je potřeba.”