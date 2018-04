Martin Procházka, Právo

„V květnu benzín zdraží nejméně o 50 haléřů, nafta o něco méně, asi o třicetník,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Nafta se nyní prodává v průměru za 29,87 korun a v květnu se její cena přehoupne přes třicetikorunovou hranici.

Dražší ropa, slabší koruna

Důvody zdražování jsou rostoucí ceny ropy a oslabování české koruny vůči americkému dolaru. „Nabídka ropy na trhu klesá, v květnu se navíc očekává rozhodnutí Spojených států o opětovném uvalení sankcí na Írán. Pokud by tyto sankce byly znovu uvaleny, znamenalo by to, že vývoz ropy z Íránu na světové trhy by klesl až o půl miliónu barelů denně a to je velké množství,“ řekl Tomčiak.

Na takovou situaci podle jeho slov sází spekulanti, kteří svou nákupní spekulaci v poslední době vyhnali na historická maxima. Severomořská ropa Brent, která se nyní prodává za přibližně 75 dolarů za barel (159 litrů), by mohla v květnu zdražit až na 80 dolarů. „Taková cenová úroveň by vyhovovala Saúdské Arábii, která se již dříve nechala slyšet, že s cenou kolem 80 dolarů by byla spokojená,“ řekl analytik.

Ve prospěch zdražování pohonných hmot v posledních dnech hovoří i výrazné oslabení koruny vůči dolaru. „Ještě v polovině dubna se dolar prodával za 20,40 Kč, teď je to již 21 korun a koruna je tak nejslabší od poloviny ledna,“ uvedl Tomčiak.

USA míří do čela

Proti zdražování zase hraje zvyšování těžby ve Spojených státech. „Už teď jsou USA druhým největším producentem na světě, když za Ruskem zaostávají jen o 500 tisíc barelů denně,“ vysvětlil Tomčiak s tím, že Rusko těží 11 miliónů barelů denně.

Pokud se ceny ropy udrží na současných vyšších úrovních, mohou se podle něho Spojené státy ještě před koncem roku stát největším světovým producentem. „Produkce ropy z břidlic je flexibilní a s rostoucí cenou je možné ji zvyšovat. To zamezuje tomu, aby se ropa dostala na úroveň 90 až 100 dolarů za barel,“ dodal Tomčiak.