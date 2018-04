tov, Novinky

Oproti předchozí lednové prognóze ČBA odhad letošního růstu vylepšila o tři desetiny procentního bodu, výhled pro příští rok naopak o desetinu bodu zhoršila.

„Výhled zůstává v zásadě příznivý, ale nelze přehlédnout rizika, která jsou s prognózou spojena a která momentálně spatřujeme v dalším vývoji světového hospodářského cyklu a v jeho možném dopadu na velmi otevřenou českou ekonomiku,“ uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Ekonomika vykazuje syndromy ekonomického přehřátí. Týká se to především trhu práce, kde je potenciál volných pracovních sil prakticky vyčerpán. Petr Gapko, MONETA Money Bank

Výsledky loňského roku podle asociace překonaly očekávání a měly vliv na spíše pozitivní výhled pro nejbližší období. I přes postupné zmírňování tempa se ekonomický výkon bude pohybovat na hodnotách, které budou vyšší než například v eurozóně. Růstu celkem vyváženě pomáhá spotřeba domácností, investice i export.

„Ekonomika vykazuje syndromy ekonomického přehřátí. Týká se to především trhu práce, kde je potenciál volných pracovních sil prakticky vyčerpán,“ konstatoval Petr Gapko, hlavní ekonom MONETA Money Bank. Znamená to, že situace na trhu práce bude nadále vyvolávat mzdově inflační tlaky.

Prognóza České bankovní asociace Ukazatel 2017 2018 2019 Růst HDP (%) 4,6 3,6 2,8 Nezaměstnanost (%) 4,2 3,3 3,2 Míra inflace (%) 2,5 1,9 2,1 Směnný kurz CZK/EUR 26,3 25,16 24,66 Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) 7,7 6,3 5,5 Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) 4,8 4 5,4

Asociace odhaduje, že nominální mzdy letos porostou v průměru o bezmála osm procent. To je při nízké inflaci příznivou zprávou z pohledu zaměstnanců, současně to ale zvedá náklady podniků, což pro ně může znamenat horší konkurenceschopnost.

Prognóza předpokládá, že vývoj na exportních trzích zůstane příznivý, eurozóna včetně Německa, které je pro české exportéry hlavním odbytištěm, budou pokračovat v dlouho neviděných tempech růstu. Nicméně právě v otázce dynamiky exportu se názory jednotlivých členů prognostického týmu mezi sebou lišily velmi výrazně – od velmi optimistického pohledu až po očekávání výrazného zpomalení či dokonce stagnace. To souvisí s rozdílnými pohledy na vývoj konjunktury na světových trzích a na časování a průběh příštího hospodářského poklesu.

Koruna posílí



„Pokud jde o Brexit, odhady jeho dopadu jsou s využitím aktuálních informací o jeho průběhu již do ukazatelů prognózy zakalkulovány. Pokud nedojde k šoku ve světové ekonomice, pak by ochlazování tuzemského ekonomického růstu mělo probíhat spíše pozvolně,” uvedla ve zprávě ČBA.

Očekávané investice na straně veřejného sektoru by měly být spíše vyšší, například do městské a obecní infrastruktury. Podniky by měly nadále nakupovat stroje a technologie – plný zakázkový kalendář v kombinaci s nedostatkem pracovních sil je nutí investovat do automatizace a robotizace výroby.

„Snaha firemního sektoru kompenzovat nedostatek pracovních sil investováním do automatizace a robotizace ale bude stále více narážet na nabídkovou bariéru,“ upozorňuje Horská.

Analytici ČBA podobně jako jiní experti očekávají další postupné posilování koruny vůči euru, v roce 2019 by podle nich mělo být euro za méně než 25 korun.