Nejvíce zadlužení jsou i nadále Řekové. Zadlužení jejich státu dosahovalo 178,6 procenta HDP. Druhá nejhorší situace je v Itálii, kde mají dluh ve výši 131,8 procenta HDP.

Nejméně zadluženou zemí v poměru k HDP bylo vloni po Estonsku Lucembursko. Jeho dluh odpovídal 23 procentům výkonu tamní ekonomiky. Třetí před Českem pak bylo Bulharsko se zadlužením 25,4 procenta HDP.

Nejzadluženější státy EU.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Poměrně nízké zadlužení v poměru k HDP ještě vykazovalo Rumunsko (35 procent) a Dánsko (36,4 procenta).

Government #deficit and debt in the EU: all information available at #Eurostat https://t.co/5T5R02OCph pic.twitter.com/787fAsBPBA