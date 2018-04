Jiří Novotný, Právo

Konkrétně budou tuto magistrálu tvořit moravská dálnice D 52 a rakouská A 5, které se spolu propojí obchvatem Mikulova. Na D 52 je ovšem i nadále zprovozněn jenom sedmnáctikilometrový úsek z Rajhradu do Pohořelic. Stále tedy zbývá dostavět celých 34 kilometrů.

„Je to smutný příběh, protože dálnice D 52 se připravuje již dvě desetiletí. Dlouho se v té věci nekonalo. Za tři a půl roku, co jsem v úřadě, se to snažíme napravit. Nicméně ten zásadní problém, který se dlouho nedařilo odstranit, byla neexistence územního plánu Jihomoravského kraje,“ vysvětluje narůstající zpoždění ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO).

Nejblíž k realizaci obchvat Mikulova

O pokračování D 52 z Pohořelic k hranici s Rakouskem se vedl dlouhodobý spor. Ten zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozetnulo až v lednu 2016, když rozhodlo, že trasa D 52 nepovede z Pohořelic přes Břeclav, ale bude kopírovat nynější silnici do Mikulova.

„Začali jsme pak dělat kroky k zahájení stavby alespoň jedné části této dálnice, což je čtyřkilometrový obchvat Mikulova. Tato stavba má dnes EIA, tedy kladné posouzení jejího vlivu na životní prostředí, a je požádáno o územní rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že ho v nejbližší době získáme. Nicméně musíme počítat s tím, že bude napadáno ekologickými aktivisty,“ uvedl Ťok v minulém týdnu, když ve sněmovních interpelacích odpovídal na dotaz poslance Jiřího Ventruby (ODS), jak to s dokončováním D 52 bude.

„Očekávám, že když v parlamentu nyní projde novela stavebního zákona, mohli bychom práce na obchvatu zahájit někdy v roce 2020 a měl by být hotov v roce 2023. Máme EIA na část obchvatu před vodní nádrží Nové Mlýny, největším problémem však bude území kolem novoměstských nádrží,“ řekl Ťok.

Rakouská A 5 je už téměř hotová

Podle ŘSD je zprovoznění novoměstského úseku plánováno na rok 2027. Pak by už měla být průjezdná celá D 52.

Jak ministr potvrdil, „nebylo mu příliš hezky“, když se v prosinci účastnil v Rakousku otevření předposledního úseku vídeňské dálnice A 5. Má 25 km a vede ze Schricku do Poysbrunnu, odkud je ke státní hranici u Mikulova jen devět kilometrů.

„Rakouským představitelům jsem musel pracně vysvětlovat, proč u nás výstavba D 52 postupuje tak pomalu a složitě,“ přiznal Ťok.